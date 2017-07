Placas de publicidad en las piscinas de Calahorra

Me dirijo a ustedes, desde Calahorra, porque después de que el Ayuntamiento asegurara el retiro de placas de publicidad que rodean las piscinas municipales , siguen estando y, según personal de mantenimiento, así van a continuar. Nos parece injusto, un engaño, ya que son lucrativas para la empresa y perjudiciales para los usuarios. Desde el césped no vemos el agua, solo la publicidad, y desde el agua, no vemos nuestras pertenencias. Con los robos que hay, seguro aumentaran.

¿Cuáles son las mejoras de esta nueva concesión? Se presume de aumento de socios. ¡Qué remedio! La entrada individual ha subido más de un 100%, pero los caminos siguen con desperfectos, el césped lleno de hormigas por no tratarlo, los pestillos de las duchas, rotos, como el año pasado, cafetería cerrada, etc. Señores del Ayuntamiento, más seriedad y menos presumir ocultando las verdades, por las que muchos usuarios estamos descontentos. Esperemos que cumplan y retiren la publicidad.