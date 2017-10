Aquí perdemos todos

«Tú pasa, ¿te afecta directamente en tu vida diaria?». «En tu trabajo, ¿alguien hace que no puedas actuar con normalidad?». Esas son las preguntas que yo me hago cada mañana. Doy gracias a la gente que me rodea porque la respuesta es no. Pero hay algo más. El nudo del estómago no se deshace. «No debes dejar que te afecte». «No interesa la independencia y eso lo sabe todo el mundo» me dice gente de aquí y el nudo se afloja un poco.

Sigo dándole vueltas y no encuentro la solución. Tengo un muy buen trabajo, muy buenas perspectivas de futuro, muchos planes en mente, estoy a menos de un año de casarme con la mujer de mi vida, con lugar de boda reservado y parte pagada, fotógrafo contratado, un proyecto de futuro con mi pareja que me motiva cada día de mi vida, aquí en Cataluña.

En el pueblo en el que vivo ondea una estelada en cada rotonda. En el periódico, una persona aparece rompiendo carteles escritos en castellano. Oyes un comentario desafortunado, la palabra 'españolito' en el trabajo. El nudo se vuelve a apretar. Pienso: ¿por qué si estoy en mi casa no me siento como en casa? Yo no quiero esto.

En el pueblo de al lado han quitado la bandera de España. «Prensa española, manipuladora», gritan. Respuesta de rechazo día y noche contra los cuerpos de seguridad, contra quienes solo cumplían órdenes de un Gobierno que, aunque todo el mundo sabía que aquel 'referéndum' no era legal, decidió desafortunadamente enviarles a las calles a terminar de romper una sociedad ya dividida y a alejarla aún más del resto de compatriotas.

«Español el que no bote». El nudo se afianza y ya duele. «Tranquilo que son unos pocos (según datos de la Generalitat, entre el 30 y el 40% de los catalanes), que no todo el mundo es así». No entiendo nada. Pienso en mi familia catalana. Pienso en mis veranos de infancia en Cambrils. Pienso en compañeros, en los clientes que traen a mis peludos pacientes. Pero no puedo, no me siento bien, no he decidido vivir fuera de España, y menos aún voy a permitir que me lo imponga una minoría.

No sé qué pasará, sólo sé que ahora mismo, a día de hoy, no quiero esto para mí, para mi pareja, para mis futuros hijos; no quiero casarme aquí, no es el hogar que yo pensaba encontrar. Veo que me sentiré obligado a abandonar el barco y a comenzar de nuevo en otro sitio.

Gracias por contribuir a que deba dar unos cuantos pasos atrás en mi vida. Se que defraudaré a mucha gente, pero más me duele a mí. Sólo pido que desaparezca el rechazo y el odio, que todo esto cambie, que dé un giro de 180° y podamos convivir en paz y armonía, porque si no aquí... aquí perdemos todos.

