¿Pensionsitas autoengañados?

Ahora va a resultar que subir el 2% (0,25 +1,75 de IPC) en las pensiones en vez del 0,25, y volver así al modelo que parece garantizar el poder adquisitivo, es la solución. Me da la impresión que defender esto es no pensar en mejorar de verdad. Es más, si esto se produjera nos estaríamos cerrando las puertas a subidas reales y cada año habría que seguir quejándose para hacernos oír. Si algún gobierno lo llevara a cabo, acaso ¿tendríamos motivos para estar contentos? Más bien creo que sería mejor pensar en grande, pensar en justicia; para ello deberíamos plantearnos el tema la renta básica universal; ésta sí que mejoraría sustancialmente la vida de los pensionistas (y de paso, del resto). De qué sirve que en vez de subir 2,50 euros suban 20?; de qué miseria nos van a sacar 17,50 euros más al mes (hablando de la pensión media); ¿por qué no luchar en serio por la RBU?

Ya, ya sé que a muchos se les cambia el color sólo de pensarlo; esto es, o porque no lo han estudiado en serio o porque de entrada son los del no a todo. Esta reflexión viene a cuento del futuro que espera a la economía en general y sabiendo de antemano que nunca habrá trabajo para todos, por mucho que los políticos persistan en el mantra del pleno empleo.

Si como parece, ahora sí, que los pensionistas están dispuestos a todo, por qué no aprovechar esa fuerza en reivindicar no unos míseros euros que no nos dejarían conformes y tener una mirada más amplia; al presente desde luego que sí, pero también al porvenir.

Gran ocasión para que nuestros regentes no constaten de nuevo que somos unos pringados.