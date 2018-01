Un pensionista, al al presidente Rajoy

Querido presidente: No sabes con qué ilusión recibí la comunicación de que se me ha subido la pensión en seis euros mensuales, mucho más de lo que esperaba, cantidad que no es poca. Y todo ello, sin duda, gracias al esfuerzo que hemos hecho todos los españoles para que con tus sabias medidas hayamos conseguido ponernos a la cabeza del crecimiento de todos los países de la Unión Europea. Te prometo que este aumento lo voy a dedicar íntegramente al consumo, nada de ahorros, para que sigan creciendo nuestros ingresos y se puedan cumplir las promesas de esa subida tan espectacular para los más necesitados.

Se me ocurre, presidente, la idea de que el Ministerio correspondiente no me envíe cartas anunciando la subida. Contribuiría a disminuir el gasto.

Por último, y como mera curiosidad, me gustaría saber si la presidenta en funciones de Govern parla ya el catalán. Adeu.