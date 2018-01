Las pensiones se quedan sin actualizar

Con la crisis, nuestro Gobierno congeló las nóminas de los funcionarios y la reposición de bajas, tratando de aminorar el doloroso golpe. Pero fue 'generoso' -gracias, muchas gracias-, con las personas mayores, cada vez más marginadas. No contamos en los índices económicos y nos subió el 0,25% las pensiones, con el riesgo que ello supone para el equilibrio del presupuesto nacional. Afortunadamente se recupera nuestra economía: baja el paro (temporal), exportamos más, el turismo... Se habla de aumentos salariales, de reposición de plantillas, pero de los 'abuelitos', nada. No tenemos patronal, ni sindicatos, ni acceso a despachos, solo ofrecemos nuestros duros años de trabajo (un servidor 47 años y cotizando desde que se implantaron los autónomos). Sube el gas, la electricidad, el taxi... Señores del Gobierno. Fueron 'generosos' con la subida del 0,25, pero fue hace años. Por amor a sus progenitores, actualícenla y no nos abandonen.