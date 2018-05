A Pablo Iglesias e Irene Montero

Habéis hecho lo que casi todas las personas aspiramos: comprar una vivienda para vuestra familia. Eso es de felicitar. Pero, si os soy sincero, me habéis dejado un gustillo de pena en mi corazón. Porque veo que la inmensa parte de los pobres de España y del mundo nunca van a poder aspirar a algo parecido. Que hay muchos miles de personas en situación de desahucio. Porque la inmensa parte de los pobres no van a poder estar en vuestra casa. No se sentirían a gusto en esas butacas y en ese hall. Porque, para vosotros, envolveros en un lugar así puede suponer estar en una burbuja. Y hasta podréis llegar a pensar que todas las personas viven sin conocer la pobreza.

Recuerdo a militantes de izquierdas que han sido testimonio, con su vida, su piso y su palabra defendiendo siempre a los más empobrecidos. Qué maravilla de testigos.

Los pobres necesitan en nuestro país personas que vivan su situación en la misma carne, que experimenten las dificultades y sean capaces de ver salidas para todos. Quizás me hubiese gustado una cooperativa de viviendas, una alternativa de vivienda en las variadas formas comunales que hay. Os invito a luchar para que a nadie le falte una vivienda digna. Ahí nos encontramos.