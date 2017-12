Obras antes de las elecciones

La alcaldesa de Logroño y sus asesores saben jugar muy bien con los tiempos, dándole prioridad a tener terminas las infraestructuras cuando más les interesa, y no por razón de utilidad social, comercial o cultural. Así, nos encontramos con que a finales del próximo año y primeros de 2019 nos lloverán inauguraciones. Hay dos ejemplos muy significativos. Uno es el del túnel de Duques de Nájera, pero mantener cortada Vara de Rey durante las elecciones es desaconsejable, el proyecto es impopular y las molestias que va a causar a los ciudadanos les puede repercutir muy negativamente. Solución, empezar para no ser muy descarados, pero solo en una esquinita que no afecte al tráfico; de hecho, para esta obra solo se han asignado 350.000 euros en los presupuestos del 2018. Y el ultimo y más lacerante ejemplo es el del CCR. Lleva cerrado desde hace año y medio, acaban de licitar las obras por 118.666 euros y un plazo de ejecución de tres meses, pero aplicando la fórmula 'pepera' de estirar el tiempo, no estará operativo hasta finales de 2018. Menudas goteras debía tener si van a tardar dos años y medio en arreglarlas.

En lo que llevamos de legislatura no se ha ejecutado ninguna inversión de calado, ahora toca hacerlas todas; es vergonzoso que jueguen con nosotros y lo nuestro en su beneficio partidista.

· Las cartas no deberán superar las quince líneas (1.000 caracteres con espacios) y tendrán que incluir el nombre, apellidos, dirección y un número de teléfono del remitente. Diario LA RIOJA se reserva el derecho a extractarlas. Correo electrónico cartas@larioja.com

cartas@larioja.com