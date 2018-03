Niños en los conciertos

El viernes 16 fue un placer asistir en Riojafórum al concierto de Pablo Sáinz Villegas. Magistral, como siempre. Sin embargo, una pena no poder disfrutarlo como se merecía. A las habituales toses, estornudos, objetos que se caen y resplandores de los móviles, se unieron los niños. Delante, una niña de unos 4 años que no dejaba de moverse y parece que se aburría bastante; detrás, un grupo de cinco niños no cesaba de bostezar, hablar, reír, preguntar la hora. Me pregunto: ¿podrían calibrar un poco los padres a qué tipo de espectáculos llevan a sus hijos y si realmente a esa edad, y sobre todo yendo en grupo, son capaces de apreciarlo?