¿Es necesario más Teatro Bretón?

No quisiera parecer contrario a la mejora de cualquier espacio público en nuestra ciudad y más aún si el espacio está dedicado a la cultura pero, realmente ¿es prioritaria la ampliación del Teatro Bretón?

Según informa el Ayuntamiento de Logroño, se calcula una inversión de 5,5 millones de euros en esta intervención y me surge una pregunta: ¿el Casco Antiguo de Logroño necesita más actividad nocturna, aunque sea cultural?

Lo que el Casco Antiguo verdaderamente necesita es vida de día, pues creo que de actividad nocturna está bien servido.

Los recursos son muy limitados y se me ocurre que sería mucho más efectivo para revitalizar el Casco Antiguo un buen y generoso proyecto de reforma integral de la plaza de abastos (mercado de San Blas). El desalojo de la plaza está próximo y la falta de proyecto es desilusionante para los que trabajamos y para los que viven en el Casco Antiguo.

Ya se ha cerrado definitivamente el Palacio de Justicia y no sabemos qué futuro tendrá. Lo que tengo claro es que desde que se puso la primera piedra del actual Palacio de Justicia se tenía que haber pensado qué hacer con el antiguo. Es triste ver la calle Bretón de los Herreros con la luz del día pero la urgencia es «más Teatro Bretón».

Otra actuación tan importante o más que la anterior es la necesidad de un aparcamiento municipal (lo que pide el Casco Antiguo son dos, uno en la parte este y otro en la oeste pero no quiero que me llamen idealista). Si no se puede aparcar en las calles del Casco Antiguo, el Ayuntamiento tendrá que favorecer de alguna manera que la gente no vea la zona histórica de la ciudad como una zona inaccesible y aislada.

Sólo les pido una cosa a los gobernantes del Ayuntamiento y de la Administración general del Estado: pregunten a los vecinos y comerciantes del Casco Antiguo en que se gastarían 5,5 millones de euros y si la respuesta no es «más Teatro Bretón», entonces, por favor mediten sus prioridades.

¿Acaso la actividad cultural de la ciudad no está ahora suficientemente cubierta con el Teatro Bretón y el imponente e infrautilizado edificio Riojafórum?