Multas a las motos

Pues resulta que el pasado lunes aparqué la moto (igual que otras quince o así), en la plaza del Alférez provisional de Murrieta. En un sitio en que no molestaba ni a coches ni a peatones...

Tal fue mi sorpresa al llegar que me encuentro una multa en el asiento. Lo estuve hablando con otras personas a las que les había pasado lo mismo, y sólo queda una palabra: indignación.

Se trataba, no en vano, de una zona en la que siempre hemos aparcado las motos sin ningún problema...

Paseando por Logroño he visto que acaban de hacer varios aparcamiento para motos en varias zonas de la ciudad. Y me pregunto si no son son capaces de hacerlo saber sin tirar de boletín de multas.