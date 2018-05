Las movilizaciones en defensa de las pensiones

Yo también estoy perpleja y enfadada por la carta del 9 de mayo en la que Teodoro García Barragán opinaba sobre lo que está pasando en Logroño con las distintas movilizaciones que convocamos los pensionistas.

Los que estamos con la Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones lo estamos como pensionistas y, por supuesto, no tenemos muchos medios para informar a los ciudadanos de Logroño de nuestras convocatorias. Le aseguro, señor García, que hacemos todo lo que podemos. Como persona informada que es usted, y también como persona implicada en los movimientos sociales, sabe que la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones viene de las reformas del 2011 y del 2013 y que la del 2011 de Rodríguez Zapatero fue firmada por Comisiones y UGT.

A mí no se me cae la cara de vergüenza y cuando me informé de que se quería crear en Logroño una Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones decidí formar parte de ella y defender los intereses de los pensionistas sin hipocresías.

Usted como yo sabe cómo funcionamos en La Rioja, quién tiene los medios y las banderas. Creo que no puede meternos en el mismo saco. Tenga por seguro que nosotros estaremos en la calle defendiendo nuestras pensiones y las de nuestros hijos y nietos.

Le esperamos en la calle.