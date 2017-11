El milagro del IBI

Es octubre, los recibos del IBI llegaron al fin, ¡sorpresa!, este año, una vez más, nos lo han subido.

Esta vez, sin embargo, me pregunté, ¿qué está pasando? No ya porque el recibo haya aumentado el 8%, sino porque el pleno de mi ayuntamiento había acordado no subir el IBI en 2017. El alcalde jura que él no lo ha subido, la secretaria y concejales dicen que tampoco saben, en la oficina de recaudación me dicen que es cosa del Catastro y en el Catastro que es cosa del Ayuntamiento.

Dos visitas a la oficina de recaudación después. Dos mañanas de consultas en el Catastro y una tarde completa en internet, me permitieron averiguar que el milagro de subir el recibo sin que suba el IBI, no es tal milagro, sino un truco para triplicar impuestos.

Hasta ahora, multiplicar valor catastral (Catastro) por tipo impositivo (Ayuntamiento) daba el importe del IBI. En 2013 se incorpora Montoro como nuevo actor. Ofrece a los ayuntamientos la posibilidad de atribuir al Gobierno la responsabilidad de subir el valor catastral y aplica un coeficiente de su invención. Desde 2014 hasta ahora se aplica. Gracias tan sólo a este coeficiente, el valor catastral ha aumentado un 44%.

Si una revisión catastral debía ser motivada y comunicada al contribuyente, desde el Catastro se interpreta que no hay obligación de informar a los afectados por el coeficiente Montoro.

El Catastro, por su parte, no ha permanecido inactivo durante estos últimos años. Los hechos demuestran que la estrategia para llegar a multiplicar ¿por tres? la recaudación del IBI, funciona. ¿Eres uno de los afortunados que no has reformado la casa, arreglado jardín, construido piscina para los niños y otras memeces con las que nos distrae en la prensa la dirección del Catastro? ¡Bingo! Te han triplicado el IBI con un procedimiento de regularización que tiene de casual y aleatorio lo mismo que los planes de Montoro en su cabeza. Y seguro que, encima, te han pedido tres años de atrasos.

Entre revisión catastral y coeficiente Montoro mi recibo IBI ha subido en dos años un 240%. No me consuela saber que mis vecinos están sufriendo el mismo calvario.

¡Reacciona!, mira tú recibo del IBI. No hay tal milagro.