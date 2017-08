No metan a todos en el mismo saco

Lo que ocurrió el 17 de agosto fue una barbarie, es lo peor que puede pasar. Nadie tiene el derecho de matar a otra persona. Yo soy musulmán y lo pase mal en la época del 2015 pero no dejo de luchar, porque si no hablamos nosotros, ¿quién lo hará?

La gente que no tiene dos dedos de frente mete a todas las personas del Islam en el mismo saco y no es así, los musulmanes son los primeros que sufren estos ataques en Siria, Palestina, Libia, etc. Todos estos países los sufren cada día. Me gustaría que la gente abriera su mente y no se creyera lo primero que le dicen. Piensen, busquen información, no critiquen sin saber y menos metan a todos en el mismo saco.

El pueblo es el que podrá acabar con todo esto. No tenemos miedo.