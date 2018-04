Mentiras sobre Logroño

Es asombroso cómo nos engañan. En España se permite mentir a los autores y cómplices, pero a los testigos nos exigen decir la verdad, así que me veo en la obligación de contar algunas.

El PP logroñés siempre nos dice que cierra el año con superávit. Para desmontar esta mentira tan repetida sólo haré alusión a algunos datos de sus seis presupuestos ya vencidos: avenida de la Sierra figuraba en cinco de ellos, la Casa del Cuento, en cuatro; la plaza de la Paz, en otros cuatro; Glorieta y paseo de las 100 Tiendas, en tres; y la plaza de Méjico en dos. Pues bien, no han hecho nada de nada. Algunas ya figuraban en las cuentas de 2012. Y esto es sólo una muestra.

Así cualquiera. Si presupuestas algo y no lo ejecutas, al final te sobra el dinero de lo que no has hecho. Nos engañan por partida doble: primero diciéndonos que van hacer y van hacer, y luego, cuando no lo han hecho, nos hablan de superávit, que no es otra cosa que el dinero que les ha quedado por no hacer lo que nos habían prometido. Tanto el PP, autor material de esta artimaña, como su cómplice Ciudadanos, nos mienten, no hablan de la deuda viva del Ayuntamiento de Logroño y esto me indigna. Es vergonzoso que jueguen con nosotros de esta forma. Y un día nos cuentan que su relación es maravillosa y el siguiente se tiran los trastos. El caso es ser noticia, pero no pasa nada, en España se permite mentir.