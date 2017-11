El médico no puede esperar

El 16 de octubre tuve consulta con mi médico de familia, excelente profesional y persona, para un problema de piel. Me envió a un dermatólogo, y me dieron fecha de consulta para el ¡31 de enero!, a tres meses y medio vista.

Pago puntualmente mis impuestos a las Administración autonómica y si me retrasase tres meses y medio, me sancionarían. ¿Porqué no se sanciona a los políticos de la comunidad por este retraso de ¡tres meses y medio!?

En nuestra región hay muchos políticos, demasiados para una comunidad tan pequeña. Supongo que cobran puntualmente sus sueldos. Sugiero que se les retrase el pago los tres meses y medio que ellos me retrasan a mi algo tan importante como la consulta con el médico; que lo sufran tanto a los políticos responsables de Sanidad como la oposición que no les exige que cumplan sus obligaciones con quienes tenemos problemas de salud.

Naturalmente, no puedo esperar tres meses y medio y he acudido a la consulta de un profesional libre... y me ha atendido y curado a los dos días. ¿Puedo descontar los honorarios de este médico de mis impuestos?