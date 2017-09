San Mateo mal distribuido

82 degustaciones en las fiestas de San Mateo ¡Hurra! Pero, mire usted, a nosotros nos ha hurtado la señora alcaldesa la única degustación de que disponíamos en la calle Somosierra, cuando se cierra una parte de la calle y los bares sacan los tableros, a modo de mesa, y mira si son buenos los pinchos y raciones. Grande el malestar entre el vecindario y bares de Huesca, Somosierra y M. Teresa Gil de Gárate (ahí, unos alegres vecinos de la Casa de Aragón se inventaron la única degustación de longaniza con huevo frito), y se acabó, ya no hay más. Desde la calle Pérez Galdós hasta el campo de fútbol no ha pasado ni una peña, ni una degustación, ni una sola atracción. Esto no puede ser. Y son años.

Es muy fácil combatir en terreno conquistado: Portales, El Laurel y la Plaza del Mercado no necesitan reclamo, lo difícil es hacerlo para todos y en todos los lugares, con armonía y distribución equitativa, pero parece que hasta ahí no le llega a la señora. O no quiere. Las fiestas son de todos y para todos.

Voy a proponer alternativas contra esta nueva desigualdad, con el fin de recuperar la «vida» de la zona sur logroñesa. Lo que entendemos como «barracas», la Feria, perfectamente se pueden instalar en la explanada del pabellón de deportes y Las Gaunas, de esta manera se puede solucionar el peligro de las carreras de coches en el lugar. Actualmente, para llegar a la Feria instalada en Las Norias es preciso utilizar el coche, o bien pegarse un buen paseo de ida y otro de vuelta, caminata con la que los niños «disfrutan» de lo lindo.

Pues bien, para acudir a una Feria instalada en Las Gaunas no son precisos sino quince minutos a pie, y nos ahorramos la gasolina y la contaminación. Los fuegos artificiales también se pueden programar en cualquiera de los cientos de fincas que existen cercanas a Las Gaunas, o en el mismo exterior del campo de fútbol. Suponemos tener mentes privilegiadas para hacerlo factible.

La organización se puede llevar a cabo año sí, año no, o cada dos años, como convenga. Dos años para Las Norias, dos años para Las Gaunas, y todo lo que conlleva. Distribución de la fiesta, y ganamos todos.

En el parque de Gallarza se pueden llevar a cabo cientos de actividades, para niños y mayores, ya se han realizado en otras ocasiones; y también en Primero de Mayo, lugar ideal y amplio. Pero a la señora alcaldesa le da vergüenza enseñar una Casa del Cuento, una construcción que se le vino abajo y ahora no sabe qué demonios hacer con ella, porque recibiría millones de críticas, y sólo mira hacia el escaño de Madrid.

Tantas cosas por hacer, y con un pequeño esfuerzo...

No sé si lo que digo realmente nos hace falta, quizá no sea mi día inteligente, pero que me devuelvan el ratito del pincho en Somosierra.

