Manillar en vez de volante

Estamos estudiando en clase proyectos de sostenibilidad en el medio urbano para hacer las ciudades más habitables, más ecológicas y respetuosas con el medio ambiente. Como a mucha más personas, me gusta andar en bicicleta por toda la ciudad. He entrado en la web del Ayuntamiento de Logroño y me he fijado que existe un plan de movilidad ciclista de Logroño 2013-2025 que, según el colectivo 'Logroño en Bici', no se está cumpliendo .

Me parece que se le tenía que dar prioridad a la bicicleta sobre el coche, porque desplazarse en bici es más saludable y ecológico. Más bicicletas significan menos consumo energético y menos contaminación. Propongo que desde el Ayuntamiento se promocione el uso de la bici, que se ofrezcan clases para circular por la carretera con seguridad. Además, se tienen que construir redes de vías ciclistas que permitan circular por toda la ciudad y no como ahora. Para hacer de Logroño una ciudad más habitable, segura y sostenible, desde el Ayuntamiento se tiene que trabajar de forma decidida.