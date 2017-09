¡Patética!, la manifestación de Barcelona. Una manifestación de duelo convertida en una reivindicación política donde no faltaron insignias republicanas, esteladas, multicolores y el Rey y el presidente de Gobierno arropando a personas de religión musulmana codo con codo. Esto podría ser hasta bonito, pero no lo es. En filas más atrás se leen carteles de «no a la islamizacion», se denota el «no a la monarquía» y el «no a este gobierno»; incluso ha habido ciertos incidentes relacionados con éstos, pero parece que todos tienen una venda en sus ojos y nadie se da cuenta de lo que realmente está pasando. Y para colmo, la alcaldesa dando discursitos democráticos y bondadosos que se reducen a la más estúpida hipocresía, conociendo de quién provienen. Bien está merecido el aplauso a los y demás fuerzas de seguridad, pero faltan otras muestras de agradecimiento que nunca llegarán. No quiero ir más allá de la crítica, precisamente por respeto a lo que debería haber sido esa manifestación; una manifestación de duelo por las víctimas y nada más. Como siempre en este país, del que me siento apeado por tanta injusticia e incompetencia política, se olvida el homenaje a las víctimas (las fallecidas y las vivas que soportan constantemente los abusos de poder) en cuestión de días para dar paso a la ya aborrecida politización en la que, por cierto, tienen mucho que ver los medios de comunicación. Este lema de «no tenemos miedo» tiene dos lecturas y ellos lo saben, pero, en cualquier caso, a pesar de que algunos musulmanes honrados y de corazón han demostrado sus condolencias, si no hay que tener miedo, al menos, sí hay que tener precaución, mucha precaución y decisión firme que estos políticos no tienen o no les interesa tener.