¡No son manada!

La Manada es la fuerza del lobo y el lobo la fuerza de la Manada. Es la proclama del Pueblo Libre de Seeonee. Una declaración de protección solidaria y apoyo mutuo arrimando el hombro por el bien común. Un sentimiento tan potente que se hace extensible más allá de la Manada, dispuesta a acoger y proteger incluso a «diferentes» como Mowgli, un cachorro humano. En los Grupos Scouts, niños y niñas de 8 a 11 años hacen suyos con gran emoción y orgullo estos principios éticos y los viven intensamente. Sobre todo en el momento que cada uno formula su Promesa de «Hacer siempre lo mejor» para ser cada día mejor persona y más solidaria con el prójimo. Momento que culmina con un vibrante Gran Clamor que le dedica toda la Manada. Tengo la inmensa suerte de dedicar una parte importante de mi tiempo libre como Educador Scout junto a mis compañeros/as facilitando a los/as niños/as esas herramientas y esos valores para su crecimiento como Seres Humanos. Por eso me desasosiega que cinco despreciables violadores se hagan llamar «La Manada». No tienen ningún derecho a mancillar una idea tan noble y hermosa, por muy protegidos que estén por sentencias que dan vergüenza y pronunciamientos de magistrados que dan asco. Me ofende. En la medida de lo posible, ruego a ciudadanos/as y medios de comunicación que empleen otro término: jauría, horda, banda... Piara no, por favor. ¡Qué culpa tienen los pobres cerdos!