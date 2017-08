Malestar por el paso de ambulancias por Juan Lobo Pensiones y deuda

Quiero hacer constar el malestar que sufrimos los vecinos de esta zona ya que durante todos los días del año acuden dos ambulancias a las 8:00 a.m. a recoger a usuarios del centro ASPACE de la Calle Juan Lobo y recorren marcha atrás más de 50 metros. Ambas ambulancias tienen conectada una alarma de marcha atrás que no deja de sonar, y en dos ocasiones. Estas alarmas son para avisar de que el vehículo da marcha atrás cuando se aparca pero no para recorrer toda una calle.

La política económica española tiene dos asignaturas pendientes inmediatas: la financiación de las pensiones y el pago de los intereses de la deuda pública. Ningún Gobierno quiere pasar a la historia como el que ha condenado a los pensionistas a la miseria. La previsión de la ley de Presupuestos de una subida de las pensiones del 0,25%, el mínimo previsto, cuenta ya con la aprobación preceptiva del órgano encargado de fiscalizar la viabilidad del sistema español de pensiones. Es una subida muy por debajo de la inflación prevista y puede suponer una pérdida considerable de poder adquisitivo de los pensionistas.