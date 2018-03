Mala gobernanza

Nos están gobernando solo con parches, con remedios puntuales, callando las voces de los que hoy se quejan, sin tomar medidas para los del mañana, arrastrándonos a un futuro incierto.

La gobernanza se ejerce sobre todos, los actuales y los futuros moradores del pueblo que se rige, no pueden ustedes limitarse al presente, a cubrir el expediente con el buen rollito, sin tomar medidas de calado en las materias de mayor repercusión.

Tanto Gobierno como oposición están sumidos en mirarse el ombligo, de temas de enjundia nada; cada día se hace mas evidente la ausencia de los regionalistas, únicos que daban la cara por el presente y futuro de La Rioja, sin deber de vasallaje a jefes que desconocen nuestras verdaderas necesidades, no escatimaban esfuerzos para evitar la exclusión de nuestra región, luchando siempre por el progresos y bienestar de los riojanos.

La desidia de este Parlamento nos ha sumido en una espiral decadente, llevándonos a la cola en todos los parámetros que reflejan los avances económicos entre autonomías.

Progresamos, sí, pero no adecuadamente, no al ritmo de los demás; sin ambición ni planificación futura, solo con pan para hoy y hambre para mañana no hay quien prospere.

Para cambiar y cambiarlos hemos de hacer valer el poder de nuestros votos, esta situación no se remedia solo con quejarnos de y de los que hay al frente de nuestra administración, se les dio una oportunidad y no han cumplido, la situación es tal que no será difícil hacerlo mejor, así que hasta pronto.