«Magnífico trabajo» en Traumatología del San Pedro

El pasado 4 de julio, me rompí el fémur y mi familia y yo queríamos agradecer en primer lugar al personal sanitario de las ambulancias que me trasladaron al San Pedro por el cuidado que tuvieron en todo momento para que sufriera los menores dolores posibles en el traslado. También queremos agradecer al Dr. Elías y a su equipo por su intervención, ya que no era una operación sencilla. Tampoco nos queremos olvidar del personal de la 5º planta de Traumatología del hospital San Pedro, que se portaron muy bien conmigo en todo momento hasta que me dieron el alta. Muchas gracias a todos por vuestro magnífico trabajo.