Los maestros del CRA Alto Cidacos

Estimado Director:

Tras la representación del pasado jueves, en el Ayuntamiento de Herce, de los alumnos del CRA Alto Cidacos que cursan estudios en esta localidad, como padre de uno de los alumnos no me he podido contener y quiero hacer público mi agradecimiento a todos los profesionales, a todos los maestros con mayúsculas que en él trabajan día a día y codo a codo con los chicos.

Un trabajo y esfuerzo que se ve en momentos como este, en el que todos los alumnos han sido uno. La originalidad del programa presentado (nada que ver con todo lo habitual del resto de colegios que conozco), la espontaneidad, la pasión, la ilusión que transmitían todos, no son sino el premio al trabajo bien hecho que hay detrás.

Me han venido a la memoria esos maestros y maestras de nuestra infancia que no sólo se dedicaban a instruirnos en lo académico, sino que iban mucho más allá, porque eran verdaderamente vocacionales. Esas profesoras o señoritas (como las llamábamos cariñosa y respetuosamente) Laura, Estrella... Esos don Rufino, don Jesús...

No puedo más que desearos que descanséis y disfrutéis de vuestras vacaciones navideñas y, para el próximo año, que sigáis enseñando con esa vocación, pasión, respeto, integración y entusiasmo con que lo venís haciendo. Deseos que hago extensivos a todos esos profesores vocacionales que trabajan día a día con ahínco.

Seguro que dentro de 30, 40, 50 o más años, todos vuestros alumnos seguirán teniendo un fantástico recuerdo y la mejor de las enseñanzas.