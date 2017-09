Soy un enfermo de ludopatía. Empezando por lo que sería un buen final de lo que pueda escribir, os diría que la ludopatía ha acabado con mi vida. La suerte que puedo tener es que gracias a mis más allegados y asociaciones como ARJA (Asociación Riojana de Jugadores de Azar en Rehabilitación) estoy saliendo del agujero en el que me había metido.

Aunque uno nunca deja de ser ludópata porque en cualquier momento se puede recaer, así que la lucha debe de ser siempre. Y me pregunto, ¿por qué se anula en La Rioja la subvención a las asociaciones de ayuda contra la ludopatía? Necesito que alguien me lo explique, por favor. Licencias de juego para las empresas que suponen dinero; publicidad en autobuses que es dinero dinero; porcentaje de las ganancias, dinero, dinero y más dinero que va a parar también a las arcas públicas

Yo no pido que me paguen las deudas, pero la ayuda psicológica de unos grandes profesionales más la ayuda de otros tantos afectados por esta misma enfermedad me está aportando, a mí personalmente, la seguridad de que puedo vivir una vida. Gracias por nada