El AVE Logroño-Miranda o cómo cargarnos el viñedo

El ministro Íñigo de la Serna acaba de pasar por La Rioja dejándonos un «regalo»: todos los trazados que se contemplan para la realización de una vía de alta velocidad entre Logroño y Miranda de Ebro. Y yo me hago una pregunta: ¿Cómo nuestros políticos pretenden compatibilizar la defensa del paisaje del viñedo riojano con la construcción de una vía como la presentada que le hiere tan agresivamente?

Les recuerdo que, hace bien poco, se presentó ante el Parlamento de La Rioja una iniciativa legislativa popular para lograr la protección de ese paisaje, y que supongo no afectaba solo a las líneas de alta tensión que nos asedian.

En fin, que yo no entiendo nada, que es posible que no tenga ni idea y esté equivocada y que espero que alguien aclare mis dudas, aunque no lo creo, porque para mí nuestro hermoso paisaje, el que yo veo todos los días desde mi ventana, tiene un valor enorme en sí mismo. Y su destrucción nunca será compensada con la realización de millones de viajes de 20 minutos de Logroño a Miranda y viceversa.

