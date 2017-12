Logroño, mejor en bicicleta

Leo en la revista XL Semanal un comentario muy curioso sobre Copenhague. Su belleza es discreta como su icono, la Sirenita. Hay que recorrerla en bicicleta: «Aquí el coche y, últimamente el peatón, están mal vistos».

Por los comentarios del socorrido Teléfono del Lector, se observa que el vehículo de dos ruedas no tiene la atención que merece este útil medio de transporte. Nuestra ciudad es idónea para ello. Es llana, distancias cortas, llueve poco y hace menos frío. No contamina, está recomendada por la clase médica, el gasto de mantenimiento es ridículo, se aparca en cualquier lugar y si no, te la puedes subir a casa.

Si en los países nórdicos los aparcamientos están llenos de bicis, no entiendo que en el sur, en España, este sano y práctico medio de transporte no tenga mejor acogida.

Un ruego a nuestra Corporación: en los próximos presupuestos tengan presente prolongar algún carril bici... Y una anécdota: mi señor padre pedaleaba a los 90 años.

