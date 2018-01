Los Lirios, barrio imperfecto

Hace unos años, sería por el 2004, trabajaba siempre en el turno de mañana y eso me dio la oportunidad de aprovechar la tarde para iniciar paseos sin rumbo fijo; era una forma de combatir el tiempo y en ocasiones la turbulencia interior.

Durante aquellos paseos descubrí un barrio donde tiempo atrás solo había una vaquería, unas huertas y un camino que llevaba a la Fuente del Zapatero, en lo que hoy es el parque del Iregua. Hablamos del barrio de Los Lirios. Aquellas huertas, aquel camino, aquella vaquería, se adivinaba de forma imperfecta, porque entonces sólo había grúas y proyectos.

En la década de los 80, década que me tocó en edad de púber canéfora, un ladrón era un ladrón callejero, el que te hacía una sirla ( robo a punta de navaja), acto que llevaba la posterior denuncia y detención del ladronzuelo, chivero, musicante, caco...

Años después, se estilaban modalidades alternativas que se ofrecían desde las concejalías de urbanismo. Han pasado años entre una delincuencia y otra pero, cosas del destino, he acabado viviendo aquí, en ese barrio que entonces intuía imperfecto. Tanto que me encontré un barrio sin colegio, sin centro de salud y ni tan siquiera una consultoría médica. Me puse en contacto con la asociación de vecinos para ayudar en lo posible. Pregunté al presidente por qué este barrio no tiene las dotaciones básicas que corresponden a su censo y me informa de que hay una propuesta de colegio privado laico que viene con 8 millones de euros. Y que la Concejalía de Educación no da el visto bueno. Me invitan también a una reunión en la Consejería de Salud. Nos dicen que una consultoría médica sería perfectamente viable, que por ellos no hay objeción; y nos insisten en que seguro que hay un malentendido por parte de la alcaldesa Gamarra.

Eso nos abre la puerta para hablar del modo de ciudad que la alcaldesa vende en Madrid, en la cual, las consultorías médicas serían sustituidas por centros de salud, al ser este modelo más rentable. Es entonces cuando nuestro presidente, con datos del propio Ayuntamiento, presenta los informes que avala con cifras .

De los tres barrios al este de Logroño ,al otro lado de la circunvalación, Los Lirios es el de mayor demografía creciente, siendo Varea y La Estrella barrios con saldo vegetativo negativo. ¿Por qué no se hace el Centro de Salud en Los Lirios, entonces? Nos abren las puertas con amabilidad y nos despiden con portazos nerviosos.

Quizás pretendan domesticidad sólida y ordenada, obligados a regatear sin molestar a los oídos autoritarios, probablemente. Sé que desde la Asociación de Vecinos Los Lirios y los que reforzamos su compromiso, seguiremos vehementes en la exhortación y resistencia. Sabemos que resistir es vencer.