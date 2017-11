Los más jóvenes necesitamos carriles bici

Le escribo esta carta desde el colegio Escolapios. Mi queja es sobre los carriles de bici de Logroño. Yo soy una ciudadana de 14 años que va en bici a clase. Al no haber un carril bici tengo que ir por la acera (y sé que está prohibido) o por la carretera (que me parece muy peligroso). He llegado a ver accidentes porque la mayoría de los transportes no respetan las bicicletas. Agradecería, por el bien de todos los ciudadanos, que hicieran pública esta queja para que así el concejal de Transporte Urbano la lea y habilite más carriles bicis.