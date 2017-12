Impuesto a las bicicletas

Vengo leyendo en el 'Teléfono del lector' casi todos los días opiniones sobre si las bicicletas deben pagar impuestos y llevar matrícula, como los coches. Soy cicloturista y hay cosas que me sacan de mis casillas, sobre todo cuando se toman a la ligera. Lo que yo pediría a las personas que piden el impuesto para las bicicletas es que se informen primero de por qué se aplica ese impuesto a los coches y qué parte de esos impuestos son por contaminación, mantenimiento de las calzadas, etc. Antiguamente, la matrícula identificativa de las bicis se aplicaba en Logroño, no fuera de la capital. Entonces mi pregunta es: ¿hay que llevar una matrícula por cada localidad por la que pases? Y ya puestos a rizar el rizo, por qué no pedir impuesto para los cochecitos de niño, las sillas de minusválidos, los carritos de la compra, los andadores, los trolleys de los niños para ir al colegio, que además contaminan acústicamente y desgastan las aceras, y por qué no, impuesto a los ciudadanos de a pie, porque para ellos están hechas las aceras, ¿o no? Ah perdón, también van los ciclistas por las aceras pensará la mayoría; pues a esos, mano dura. Si yo voy en bicicleta no utilizo el coche y prefiero hacerlo así por hacer ejercicio, ir más rápido y ayudar a preservar el medio ambiente. Por favor incentivemos el uso de las bicicletas y no pongamos palos en las ruedas.