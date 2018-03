Me voy haciendo mayor Turismo de Ezcaray, ¿hacia dónde va?

Me voy haciendo mayor y me cuesta. Me da pena, porque el mundo, la sociedad, no está hecha para los mayores. Sígame un día. La dificultad está en que mi vista ya es débil y, por ejemplo, la cocina es eléctrica y me cuesta saber a qué botón darle en cada momento. Salgo a la compra y tengo que sacar el número para ponerme en la fila. Voy al banco y ahí me pierdo. No sé poner la cartilla al corriente y por supuesto cuando me dicen que saque yo mismo el dinero del cajero, ya no me acuerdo de la clave. Con el móvil, no me acuerdo del pin y tengo que pedir ayuda Voy al ambulatorio y no me aclaro a qué consulta debo ir. Menos mal que alguien me lo indica siempre. Y si cojo el autobús, me cuesta saber cuál es y en qué parada me tengo que bajar.

Vuelvo a casa y resulta que mi teléfono no funciona. Tengo que llamar y una máquina me va indicando no sé cuántas cifras, según lo que quiera. Lo que quiero es que me dejen en paz...

¿ Y la lavadora?, ¿qué detergentes tengo que echar? Y por fin, para no volverme loco, me he apuntado siempre al mismo canal de televisión.

Total, he pasado un día de lo más complicado. Con lo fácil que era mi vida antes... Y es que el mundo no está hecho para las personas mayores

Gracias a que hay muchas personas buenas que me echan una mano en cualquier circunstancia, gracias a que hay trabajadores de la banca que me acompañan a hacer los trámites, gracias a que hay enfermeras que me informan... Gracias a tantas personas voluntarias, algo, al menos, se nos facilita la vida.

Disfruto de una segunda residencia en Ezcaray hace ya un par de décadas, mas en los últimos años me surge la duda de si la localidad dispone de una estrategia turística para el futuro o si, como parece, el 'todo vale' ha llegado para quedarse. ¿Estamos a setas o estamos a Rolex? ¿Estamos al turismo de calidad o estamos al turismo de caravana? Sólo pregunto.