Hablemos de igualdad

La desigualdad de salarios no solamente se da entre los cuerpos de seguridad nacionales y autonómicos; diferencias similares existen entre personal sanitario, de educación, etc. Estas diferencias son debidas a que entre todos hemos configurado el estado de las autonomías y no solamente hemos descentralizado la administración, sino que les hemos trasferido competencias con capacidad legislativa. Por lo tanto esta situación es debida a la voluntad mayoritaria de los españoles. A políticos, sindicalistas y medios de comunicación les pediría menos hipocresía y falsedad. Si defienden la igualdad de todos los funcionarios, que a su vez pidan la eliminación del sistema autonómico, que es el causante de estas diferencias. A todos los españoles les pediría que seamos consecuentes con nuestras decisiones y que lo que se quiera reclamar o denunciar sobre este tema que se haga a la propia comunidad, que es la que tiene la competencia sobre ello. Por otra parte, yo no he oído a ninguno de estos defensores de la igualdad reclamarla entre convenios distintos o provincias diferentes.

Ahora surge otro asunto recurrente: al mismo trabajo, el mismo sueldo.Mas no se puede alcanzar la igualdad partiendo de una desigualdad por no hay dos personas que realicen el mismo trabajo sino personas que tienen encomendadas las mismas funciones.

Sobre la diferencia salarial entre hombres y mujeres, tengo claro que no se trata de un problema de legislación, pues no he visto ningún convenio que hable de sueldos de hombre y sueldos de mujeres sino de sueldos por niveles profesionales. Lo que se debe hacer es respetar la legislación, que a todo trabajador o trabajadora se le reconozca la categoría de acuerdo al trabajo realizado y se le pague lo estipulado, aunque todo empresario es libre de dar un plus a un trabajador en particular, lo mismo que debe tener total libertad de contratación.