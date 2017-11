El 6 de diciembre de 1978, una fumata blanca avivada con total libertad por la mayoría de los españoles anunciaba el tan ansiado habemus democracia. Aunque su integridad corre peligro, unos por miedo, otros por intereses particulares, porque creen que no va con ellos, o simple hartazgo, no dan su opinión sobre el conflicto catalán; no somos conscientes a veces de lo afortunados que somos al disponer de una democracia y una carta magna que nos permite luchar por lo que queramos.

Tengo que protegerla porque sin ella no pudo defender mis ideales, no puedo luchar por lo que quiero. Para ganarme el respeto de los demás a mis ambiciones políticas tengo que exponer mis sentimientos claramente y eso puedo hacerlo gracias a nuestra democracia.

Como regionalista, lucho por lo mejor para La Rioja, desde la unidad de España y el respeto a la constitución que rige nuestra democracia. Con estas premisas, es lógico que esté a favor del artículo 155 de nuestra constitución para restablecer la democracia en Cataluña y abortar el intento de secesión.

En momentos como éste, los verdaderos demócratas hemos de permanecer unidos para defender los principios de libertad, igualdad y unidad. Todo es susceptible de ser cambiado, pero ahora no toca. Es momento de centrarse en el grave problema que nos atañe. Está en riesgo la integridad de nuestro país y las normas que lo rigen y ante ello no caben ambigüedades sino defender nuestra democracia, sí, la que nos incluye a todos, la que nos hemos dado, la que nos han querido violar.