Ciudadanos exige la gratuidad de los libros de texto para aceptar los presupuestos. Me parece una propuesta obscena, populista e injusta. Las ayudas sociales deben recaer en personas cuya situación económica (no por culpa propia) sea precaria, tengan una situación puntual de necesidad o similar. Lo que no se puede hacer mientras esta necesidades no estén cubiertas es gastar el dinero de todos en conseguir votos. Hay celebraciones de cumpleaños que cuestan más que los libros de texto de toda la educación obligatoria; comuniones que parecen bodas, jóvenes con móviles que cuestan bastante más que los libros de texto, etc. Respeto y está cada cual en su derecho de gastar su dinero como le parezca, pero exijo que los dineros de mis impuestos se dediquen a verdaderas necesidades.