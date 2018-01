Gracias a unos vecinos solidarios y a Urgencias

Me siento en la obligación de trasladar mis más sincero agradecimiento a las tres personas que en la mañana del pasado 21 de diciembre me asistieron cuando sufrí un mareo en la misma puerta de diario LA RIOJA y se preocuparon por llamar una ambulancia para que fuera atendido.

Mi agradecimiento debe ser extensivo a la propietaria del establecimiento próximo 'La Fuente', que me sacó una silla para que pudiera sentarme y me proporcionó agua. También mi agradecimiento al personal de la ambulancia y al de Urgencias del San Pedro, donde me hicieron un completo chequeo. No cabe duda de que aunque en este Hospital también se cometan errores, de mi parte sólo merece elogios.

