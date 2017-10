Gracias al CEIP Duquesa de la Victoria

Me gustaría agradecer al claustro del CEIP Duquesa de la Victoria su iniciativa con Amara Berri, así como a los claustros de otros centros que se van sumando a la introducción de proyectos educativos que suponen una verdadera revolución.

Es sorprendente que la implantación de estos nuevos enfoques se produzca por decisión del claustro de profesores, conscientes estos del gran reto al que se enfrentan y de la cantidad de desvelos y horas robadas a su vida personal que les costará. Es obvio que su iniciativa es únicamente producto de su gran compromiso con la educación y de su satisfacción por el trabajo bien hecho.

Resulta irónico que la auténtica transformación sea propiciada por los maestros, soldados rasos del engranaje de un sistema educativo del que ellos también son víctimas y no de las innumerable leyes educativas motivadas por intereses ecónomicos y de partido que venimos padeciendo desde hace ya décadas. Por todo esto, los profesores están dando una gran lección a todas estas mentes ilustradas y cada uno de nosotros, desde nuestra parcela, deberíamos respetar y valorar a los verdaderos artífices de la educación, a los que no se ponen medallas, a los que no salen en los periódicos, a los que realmente se preocupan por nuestros hijos. ¡Gracias!