Fútbol y universidades

Pero qué bien estamos en los campeonatos de fútbol. España barre. Hace falta mucho dinero para ello y mucha afición y bien se ve que de eso no carecemos. Conozco gente cuya bandera no es la española, sino la de su equipo de fútbol. Ay. Pero, qué me dice usted de nuestras universidades. Si no me equivoco, estamos a la cola dentro de nuestro mundo europeo u occidental. Aquí, en cambio, se ve que falta dinero o afición o las dos cosas a la vez. Y así vamos por mal camino. Lo estamos pagando y lo seguiremos pagando. ¿Estaremos condenados a ello?