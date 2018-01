...Y otra forma de mirarlo

La última nevada ha vuelto a subrayar el abandono del Ayuntamiento de Sojuela para con Moncalvillo Green, donde vive la mayor parte de sus habitantes. Como Portavoz del PR+ en Sojuela he querido denunciar desde el diálogo el abandono de la zona desde. En varias ocasiones traslade por escrito al equipo de gobierno cartas dejando claro el interés de colaborar en beneficio de los vecinos. Nunca tuve respuesta. Durante la última nevada comprobé cómo la mayoría de los vecinos no recibía ningún tipo de socorro ni atención. Pagamos unos impuestos más elevados que la mayoría de municipios y no redundan en servicios. Como portavoz del PR+ en Sojuela no voy a cejar en proponer o informar aquellas cuestiones que considere lógicas. Lo que no puedo entender es que ante una propuesta o una denuncia, desde el equipo de Gobierno se responda con ataques personales. Todas las opiniones cuentan, todas las propuestas suman, pero lo que no se puede pretender es callar al mensajero.