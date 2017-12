No es ningún juego. Simplemente he preguntado en dos entidades de ahorro sobre fondos éticos. En ambas desconocían tales fondos de ahorro. Pero lo tremendo es que al preguntar a directivos de esas entidades, éstos también los desconocían.

Me he quedado impresionado y entristecido por dos motivos: porque una entidad de ahorro desconozca ese modo de invertir buscando fines sociales, desarrollo ético, promoción con el dinero... Y porque esto demuestra que no han acudido ciudadanos a solicitar ese servicio.

Suerte tenemos de poder ahorrar algún dinerillo. Pero no me puedo creer que en una Rioja próspera no haya quienes destinen sus ahorros a fondos éticos.

