El exfiscal Grau y las mujeres

Siento que la mujer tenga que tener un día especial en el calendario y no todos los días, aunque con opiniones como las del exfiscal Grau, no me extraña que todavía haya que dedicar un día especial. Me parece una ofensa la opinión de este señor contra todas las mujeres y en especial contra las que están trabajando en el mundo de la Justicia y tienen que juzgar los casos de violencia de género.