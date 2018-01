La evidente falta de medios humanos del San Pedro

El pasado 4 de enero, ingresó mi padre en el Hospital San Pedro. No pretendo con este escrito criticar, en modo alguno, el trabajo realizado por cada uno de los profesionales que le han atendido. Pero a pesar de esto lo que yo he sentido en estos días ha sido soledad e impotencia: he tenido a mi padre con dolores durante una gran parte del tiempo y la atención que requería se le ha prestado tarde y después de ser requerida en múltiples ocasiones, por una más que evidente falta de personal. Quiero hacer, por ello, un llamamiento a los ciudadanos, a todos los que en cualquier momento podemos pasar a ser pacientes en este Hospital, para que sean conscientes y tengan presente la falta de medios humanos que sufre. Y no sirve como disculpa el brote de gripe que se ha producido; de hecho se repite todos los años y es una incidencia absolutamente previsible.