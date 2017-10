¿A qué espera el Gobierno para actuar contra el Govern?

Me siento indignado por la actuación de nuestros políticos, especialmente del Gobierno, ante el gravísimo problema suscitado en Cataluña, parte integrante de España. De este asunto se habla en todos los medios de comunicación y entre todos los ciudadanos, pero sin hacer frente con energía al separatismo.

El Govern ha cometido toda clase de delitos; el primero, contra la Constitución al no acatarla como habían prometido o jurado. Y no quiero alargarme en todos los desmanes que han cometido. ¿A qué se espera para actuar con contundencia ante tanta ignominia? ¿Donde deberían pecnoctar sus gerifaltes? Claro que según comunicaron Rajoy y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, el 1-O no hubo referéndum. Deben estar ciegos. El Partido Popular necesita nuevos dirigentes.