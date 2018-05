Soy vecino de Valdegastea. Escribo a causa de la no admisión de ocho niños del colegio del barrio. Me parece lamentable que tengamos los padres que buscarnos la vida sin ayuda alguna, lejos del domicilio familiar. ¿Dónde está la conciliación? ¿Y el sentido común? ¿Cómo vamos entonces a dejar a 8 niños fuera de su barrio? ¿Tan difícil es poner cuatro en cada clase? ¿O no se puede habilitar una clase mochila y que sean 16 en cada aula? Mejor atención tendrán y crearemos puestos de trabajo.