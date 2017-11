Una duda sobre la enseñanza de la religión

Me gustaría mandar una carta en referencia a otra que leí la semana pasada. El titular era «Una duda sobre la enseñanza del Islam». La cuestión es que yo -y muchas personas en este país «aconfesional» y no laico-, tengo «la misma duda sobre la enseñanza religiosa católica», que también se paga con los impuestos de todos (católicos, ateos, evangelistas, musulmanes...). No voy a entrar en las atrocidades que se hacen en el mundo en nombre de todas las religiones, del petróleo, del poder..., pero me parece que no es muy justo que unos quieran que se imparta lo que a ellos les interesa y los otros no tengan opción, cuando todos pagamos impuestos.

Esto será una elección personal, salvo que el país sea verdaderamente laico y la religión sea la de cada uno en su casa; pero todos, que en este país hay muchas más opciones religiosas y todos debieran tener el mismo derecho. Gracias y saludos.

