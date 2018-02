Diferentes varas de medir en el Parlamento de La Rioja

En 2011, el Ayuntamiento de Nalda haría la recepción provisional de la Urbanización Torresolano, con irregularidades que beneficiarían a empresas y constructor y perjudicaron a los vecinos/as.

Reiteradamente hemos denunciado al alcalde de Nalda estas irregularidades y el abandono de la urbanización. Este desde 2013 nos viene prometiendo que las va a solucionar y nunca ha hecho otra cosa sino beneficiar a Solvia(Banco Sabadell) y empresas con sus actuaciones o pasividad. Hoy, siete años después estamos sin recepción definitiva, en situación de abandono y pagando impuestos al Ayuntamiento y sin ningún servicio por su parte. Denunciamos esta situación al Parlamento de la Rioja que por dos veces consecutivas le instó a que remitiera informe sobre la urbanización y las denuncias presentadas. Ninguna de las dos veces contestó al requerimiento del Parlamento.

Finalmente un grupo de vecinos de la urbanización presentaron una demanda judicial contra el Ayuntamiento de Nalda por un tema concreto no por todas las denuncias. Al tener notificación de la misma el Parlamento nos notificó que dado que el tema estaba judicializado el caso se archivaba.

Con sorpresa hemos visto cómo con otro caso judicializado, como es el de unos chalets de Villamediana, no solo no se archiva sino que se abre una comisión de investigación. Da la sensación de que a los politicos/as riojanos/as les interesa más conseguir votos que resolver los problemas de los ciudadanos/as y que si un alcalde no responde al parlamento no pasa nada.