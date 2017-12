Compartí el 1º de este mes el espacio de Cartas al Director con Antonio Ortiz Navas y a fe que me gustó su compañía. Trataba el Sr. Ortiz en su carta, titulada «Smart city idiot villages», el problema de la despoblación rural. Muchos fondos para la capital y menos atención a las poblaciones menores. Mi mismo pueblo, otrora con casi dos mil habitantes, está ahora con 1.008 exactamente. Bueno, eso era ayer. Hoy no sé si será correcta esa cifra. ¿Habremos bajado de 1.000? Mala solución tiene ese problema, por desgracia. Los euros van donde hay gente, donde hay votos. Por otra parte la relación tiempo-espacio ha variado pues muchos labradores pueden ejercer su profesión cercanos a una ciudad-capital o a una cabeza de partido, como se decía antes. Y no hablemos de los riojanos que, por mor de ventajas fiscales o escolares, se nos van a provincias limítrofes, Álava o Navarra. Y si baja la población peligran las escuelas y las guarderías infantiles. Los políticos, incluidos los alcaldes, tienen un reto para tratar de aminorar, en lo posible, esta verdadera desgracia rural. Pero,¿hay solución? Los votantes deberemos atender las propuestas que nos hagan los diversos partidos en las elecciones venideras con respecto a este problema que cada vez genera más inquietud en el medio rural.