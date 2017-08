Cuando se busca la combinación de transporte publico desde Logroño al lugar elegido para las vacaciones empieza la odisea: los enlaces directos son casi inexistentes, hay que hacer malabares para encajar horarios y transbordos y, si a esto unimos lo que nos va a costar en tiempo y dinero, el mosqueo está servido.

Transcurrido un tiempo desde que hicimos la planificación, eufóricos y deseosos de empezar las vacaciones, hemos olvidado el enfado de aquellos días; pero el enojo empieza a aflorar, el tren va despacito, despacito, no hay motivo aparente para ello, unos hacen fotos y otros hablan de sacar la caña de pescar, la desesperación va en aumento, «esto es una vergüenza», «parece mentira», «es tercermundista», etc.

Despacito, despacito, me acordé de aquella canción de las excursiones y adapté la letra al lugar y las circunstancias: «Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, trarará, por La Rioja pasa el Ave y la cruzan autovías, de Agoncillo salen vuelos por la noche y por el día».

Si, ya se que esto es reírse de nuestra desgracia, pero si los responsables de mejorar las comunicaciones de los riojanos no hacen nada, hay que azuzarlos para que reaccionen; creo que mejor con sonrisas que con lágrimas (aunque sea para llorar); si no puede ser rápido que sea despacito, pero ¡hay que empezar y no parar hasta terminar!