La defensa del sistema público de pensiones

Estoy perplejo y enfadado. No entiendo nada. No puedo entender lo que sucede en La Rioja con las movilizaciones de los jubilados para defender el sistema público de pensiones»

Me explico: a mediados de febrero me encontraba fuera de España, muy lejos. A través de Internet pude ver que en Logroño se convocaban movilizaciones para defender las pensiones públicas y con extrañeza vi que había dos convocatorias diferentes el mismo día, pero a horas y en lugares diferentes. No lo entendí, pero tampoco tenía forma de preguntar qué pasaba. A mediados de marzo, ya en Logroño, veo que hay otra convocatoria de movilizaciones para el día 14 y sí, otra vez dos convocatorias el mismo día y a horas y lugares diferentes. ¡Impresionante!

El 5 de mayo se realizarían nuevas movilizaciones porque el pacto oportunista del PP y el PNV no resuelve el problema. Durante toda la semana pasada intenté saber a qué hora y dónde era la movilización sin éxito. El domingo leo que unas 250 personas se manifestaron en Logroño.

¿Esta descoordinación, esta división, esta falta de información, esta chapuza, la están haciendo adrede los convocantes de las movilizaciones? ¿Es el Gobierno de España quien les asesora para que las movilizaciones no tengan éxito en La Rioja? ¿Nadie se pone colorado, ni se le cae la cara de vergüenza por este desastre?

Defender los servicios públicos y en este caso las pensiones públicas es obligación de todos los ciudadanos y es obligación de todos los convocantes de las movilizaciones, hacerlo de la manera que se sume más, de manera en la que todos los ciudadanos (porque todos somos pensionistas, unos de hecho y otros en potencia, solo es cuestión de tiempo) podamos gritar con una sola voz que no vamos a permitir que se abandone a las personas en la etapa más frágil de la vida (sin olvidar la infancia) y que no vamos a permitir que destruyan el sistema público (solidario) de pensiones.

No hay disculpa para que la próxima convocatoria no sea unitaria. Poneos las pilas.