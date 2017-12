«Cuponazo», según el líder de Ciudadanos, Sr. Rivera. «El Gordo de Navidad», dicen otros, refiriéndose a la bicoca que ha conseguido el gobierno vasco pactando con Rajoy la aprobación de los Presupuestos estatales. Y los barones del PSOE, a obedecer a regañadientes al Sr. Sánchez por mor de la estabilidad gubernamental. Y no solo las autonomías gobernadas por el PSOE, sino también Cataluña, que ha hecho de ello una de sus primeras reivindicaciones. Y el PP promete, a cambio, que después del 21 de diciembre se abordará esta peliaguda cuestión de la financiación estatal y autonómica. ¿Lo veremos? ¿Se mantendrán Ciudadanos y Compromís en sus idearios respectivos? ¿Qué postura tomará el PSOE? Bien sabido es que los dos grandes partidos estatales tendrán sumo cuidado en no enfadar y dejar al descubierto a sus compañeros norteños. ¡Ay! La ignorancia de los españoles de a pie sobre este tema del Concierto Económico, Cupo y fueros es clamorosa, según mi experiencia y según pude constatar en televisión. Como si no fuese con ellos, a pesar de la importancia que tiene tanto para sus bolsillos como para la cohesión estatal. Deduzco que el Concierto no se discute pues está en nuestra Constitución, pero lo que se advierte por economistas distinguidos es la proclividad del Cupo a beneficiar a nuestros compatriotas vascos y navarros. O sea, a privilegiarlos. Y los privilegios no deben de caber en una sociedad democráticamente constituida como la nuestra...