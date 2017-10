¡Qué culpa tendrá el cine!

Parece que esta vez, sí. O parecía mejor dicho. La bajada del IVA del cine del 21% al 10% iba en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2018 que el Gobierno preveía aprobar el anterior viernes. Pero uno de los efectos del 'monotema' (dicho sea sin restarle un ápice de importancia y gravedad al asunto, que las tiene) que todo lo invade estos días, es la decisión del Gobierno de retrasar la aprobación de dicho proyecto de Ley. No es la primera vez que el cine paga el pato de decisiones políticas o es víctima de quienes se envuelven en banderas para librar sus contiendas. No hace ni un año que al estrenarse (última película de Fernando Trueba secuela de , y en mi opinión, por debajo cinematográficamente de ésta) se promovió un boicot contra el filme por unas declaraciones del director respecto a su sentimiento o no de ser español. Poco tardó el escuadrón guardián de las esencias patrias, Twitter mediante, en dictar sentencia por la afrenta y exigirle además la devolución de las supuestas subvenciones percibidas. ¡Ay!, el señuelo de las subvenciones... que no tardó mucho tiempo en volver a aparecer para justificar otro boicot, esta vez a los Goya. Gráficamente, el secretario general de la Unión de Actores dijo: «Ningún actor está subvencionado. Quien podría estarlo, sería el productor. Es como decir que un trabajador de la Renault está subvencionado porque el Gobierno ha aprobado un plan para estimular la compra de coches».

Qué lástima que quienes enarbolan la bandera con tanto celo para estas causas no extiendan sus proclamas a las grandes empresas que no pagan impuestos en este país, a quienes tienen sus 'ahorros' en paraísos fiscales o contra quienes no hacen buen uso del dinero público. Algunos «muy y muchos españoles» que diría Rajoy. Deberían saber, como alguien dijo, que no hay mayor declaración de amor a España que la declaración de la renta. Cuánta irresponsabilidad del Gobierno del PP detrás de la agitación de estos fantasmas. Desde aquel 2012, en que además de dejar de lado su promesa de no subir impuestos, los subió y en el caso de la cultura les sirvió como venganza contra este sector, pues poco les importó herir a un sector que precisamente hace marca España. Especialmente contra el cine, que para más inri lo dejaron fuera en marzo de este año de la rebaja del 10% a los espectáculos en directo. Y aun tuvo el Ministro Méndez de Vigo la osadía de citar en el Congreso a Aute y su «Cine, cine, cine, más cine por favor, que todo en la vida es cine, y los sueños, cine son» hace no mucho.

Sí, más cine español. Porque mientras tanto, y a pesar de todo ello, seguimos viendo y disfrutando cine español. Cada día más. Se acaba de conocer que respecto a septiembre de 2016, el cine español ha incrementado en un 3% la recaudación y un 5% el número de espectadores.

