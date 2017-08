¿Dónde están los cuatro primeros espadas?

Busco cada día en este periódico las páginas dedicadas a la información deportiva y, con singular interés, las noticias referidas a la UD Logroñés, especialmente desde que su vicepresidente, Juanjo Guerreros, anunció la llegada de cuatro primeros espadas para reforzar a su equipo, que es el mío, el nuestro. Pero en estas semanas no he encontrado ni rastro de los espadas. Con la liga a la vuelta de la esquina, mucho me temo lo peor. Y lo peor es que aficionados como yo pasemos de ilusionados a ilusos, como ya les ha ocurrido antes a tantos, y volvamos a repetir una temporada de frustación y desengaño.